Jennifer Lopez przyzwyczaiła nas do błyszczących kreacji w stylu glamour, ale jej ostatni look udowadnia, że 46-letnia gwiazda wygląda świetnie nawet w "małej białej". W sobotę fashionistka pojawiła się na pokazie nowej odsłony "Epoki Lodowcowej" w jednokolorowej stylizacji z prostą sukienką marki Vatanika. Gwiazda do kreacji dobrała białą kopertówkę Tyler Alexandra (ok. 9900 zł), minimalistyczne szpilki oraz biżuterię marek Norman Silverman i Hearts Nn Fire. Rezultat? Naszym zdaniem J.Lo wyglądała bosko! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Reklama