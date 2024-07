Co łączy Sarę Boruc, Macademian Girl, Naomi Watts i Joannę Orleańską? Wszystkie ostatnio zdecydowały się na cienkie skórzane paski. Co ciekawe, wszystkie też uznały, że to idealny sposób na podkreślenie talii w wieczorowych sukienkach. Pasek może odcinać się od kreacji kolorem, tak jak było to w przypadku Joanny Orleańskiej lub korespondować z kolorem butów, jak u Sary Boruc i Naomi Watts. Można wybrać też dwa cienki paski, jak zrobiła to Macademian Girl. Naszym zdaniem, cienki pasek naprawdę przyda się w każdej garderobie. A Wy, jak uważacie? Wieczorowa sukienka i cienki pasek to dobry pomysł? Zagłosujcie!

Sara Boruc na pokazie Bizuu

Kolorowa Macademian Girl na pokazie Bizuu

Naomi Watts w kreacji domu mody Oscar De La Renta na premierze filmu „Spotlight”

Joanna Orleańska w sukience Bohoboco na pokazie Tomasza Ossolińskiego