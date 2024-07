Każdy look Rihanny to dowód na to, że jest niekwestionowaną ikoną stylu. W jej garderobie nigdy nie wieje nudą. Piosenkarka wyprzedza trendy i uwielbia bawić się modą, dlatego bez wahania stawia nawet na bardzo ryzykowne fasony, jak np. kozaki o mocno przeskalowanych cholewkach czy transparentne sukienki. Choć jej gust może wydawać się czasem dyskusyjny, to zdecydowanie nie brakuje mu oryginalności. Gwiazda współpracowała z ogromną ilością projektantów, a nawet sama tworzyła kolekcje ubrań. Jest też współwłaścicielką marki bielizny Savage X Fenty.

Rihanna w cekinowej kreacji autorstwa Ricka Owensa

To właśnie jej rozwijaniu i promowaniu swoich kosmetyków Fenty Beauty głównie poświęcała się w ostatnich latach. Teraz wraca jednak do korzeni i przygotowuje nowy album muzyczny. W pierwszej kolejności wypuszcza jednak singiel „Lift Me Up” nagrany do filmu „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”.

Na premierze produkcji filmowej pojawiła się w sukni Ricka Owensa z tegorocznej, jesienno-zimowej kolekcji. Piosenkarka wystylizowała ją jednak zupełnie inaczej niż na wybiegu. Uszyty dla niej model miał delikatnie krótszy przód oraz dodatkowo tren. Suknia wykonana została z cekinów z pogranicza kolorów khaki i szarego oraz jeansu. Rihanna założyła do niej szare, skórzane, operowe rękawiczki oraz sandałki na obcasie w identycznej barwie i sporo, srebrnych kolczyków.

John Salangsang/Shutterstock/East News

Jej makijaż perfekcyjnie komponował się ze strojem - powieki zdobiły błyszczące cienie w kolorze szarym, khaki i brązie, a usta pomalowane zostały beżową i brązową pomadką z zastosowaniem techniki ombre. Z kolei włosy ułożone były w nonszalanckie fale.

VALERIE MACON/AFP/East News

Na wydarzeniu towarzyszył jej partner A$AP Rocky. Raper miał na sobie kurtkę i spodnie z trenem z jeansu, których forma, jak i kolor współgrały ze stylizacją Rihanny.