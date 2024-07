1 z 9

Fryzury Renaty Kaczoruk

Renata Kaczoruk z fryzurą afro! Modelka pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem, na którym jej włosy wyglądają zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Narzeczona Kuby Wojewódzkiego pokazała, jak wygląda z bujnymi puklami. Włosy modelki mają naturalną tendencję do skrętu, lecz tym razem to prawdziwa burza loków! Choć zdjęcia prawdopodobnie powstało wcześniej, bo na wieczornym pokazie modowego duetu Paprocki&Brzozowski Renata miała proste włosy, to fani i tak zachwycili się nowym wizerunkiem swojej idolki.

Urocze te pukle! Piękna! OMG! Przecudnie wyglądasz - czytamy w komentarza na profilu Renaty Kaczoruk.

Trudno się nie zgodzić!

Renata Kaczoruk od dłuższego czasu jest wierna klasycznej fryzurze typu bob, która pięknie eksponuje jej dziewczęce rysy twarzy. Czasem modelka prostuje włosy i zaczesuje grzywkę na bok. A innym razem - pozostawia przedziałek na środku i pozwala włosom naturalnie falować. Zobacz, jak stylizuje włosy na czerwony dywan. I przypomnij sobie, jak wyglądała kiedyś, gdy nosiła długie włosy!

