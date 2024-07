Walentynki to szczególna okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważna jest dla nas druga połówka. Aby podkreślić charakter święta zakochanych warto sprezentować swojej wybrance coś wyjątkowego – polecanym i uniwersalnym podarunkiem jest biżuteria.

Na walentynki można zaskoczyć kobietę ciekawym prezentem: na przykład czekoladą… do malowania po ciele.

Prezent na Walentynki powinien być wyjątkowy, aby można było długo go wspominać – w zasadzie do następnego święta zakochanych! Partnerce można kupić:

1. Seksowną koszulę nocną – nie trzeba przekonywać nikogo, że kobieta w seksownej bieliźnie lub koszuli nocnej czuje się bardziej kobieco. Sprawienie jej takiej przyjemności podkreśli bliskość relacji. Koszula nocna to koszt ok. 100 złotych.

2. Czekoladę do malowania po ciele – prezent oryginalny i uniwersalny, ponieważ skorzysta z niego zarówno obdarowany, jak i ten, który obdarowuje. Dodatkowo sprawia radość i jest dobrym pomysłem na ciekawie spędzony wieczór walentynkowy. Jest to jednak prezent kosztowny ponieważ jedno opakowanie czekolady do ciała może kosztować nawet 200-300 zł.

3. Torbę Eko – modne torebki eko z wyjątkowym, miłosnym hasłem mogą okazać się trafionym pomysłem dla kobiety, która ceni sobie ekologię i praktyczność posiadanych przedmiotów. W internecie łatwo odnaleźć firmy graficzne, które projektują nadruki na takie torby. Dobrą alternatywą proponowaną przez takie przedsiębiorstwa mogą być również koszulki i T-shirty. Ich koszt nie jest wysoki – cena wynosi do 50 złotych.

4. Miłosny toster – specjalny toster sprawi, że każde śniadanie będzie wyjątkowo romantyczne. Specjalny przedmiot, który wypieka na kromce chleba tostowego napis „Kocham Cię” rozpocznie idealnie dzień i natchnie „miłosną” energią aż do wieczora. Koszt tostera to około 130 złotych.

5. Koszyczek drewniany – designerski koszyk, który idealnie sprawdzi się podczas zakupów na targu czy na pikniku. Kupić go można za 50-60 złotych. Nie zapomnij, że prezent na Walentynki powinien mieć akcent miłosny, dlatego wybierz model, który ma wyryte serce z przodu.

Prezenty na Walentynki są szczególnie ważne, ponieważ wyrażają uczucia. Dobrze, gdy mogą służyć przez cały rok, przypominając o miłości.