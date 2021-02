Walentynki 2021: Idealny prezent na Walentynki dla niej i dla niego

Święto Zakochanych zbliża się do nas wielkimi krokami. Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od najromantyczniejszego dnia w ciągu roku. Co roku każdy z nas zastanawia się co podarować swojej połówce. My dziś przychodzimy z pomocą. Naszym zdaniem idealnym prezentem, który zadowoli drugą połówkę będą perfumy oraz kosmetyki. To uniwersalny podarunek, który wywoła uśmiech na każdej twarzy.

ZOBACZ WIDEO Zaskocz go i podaruj mu wyjątkowy prezent na Walentynki! 00:39

Prezent na Walentynki na Niej

Jeśli zastanawiasz się jakie perfumy wybrać dla swojej ukochanej przychodzimy z pomocą. Naszym zdaniem najlepiej obronią się klasyczne zapachy, które kojarzy każda z nas. Lekkie, kobiece oraz intensywne. Nowy zapach wywoła uśmiech na każdej kobiecej twarzy. Dodatkowym atutem jest fakt, że zapach pobudza zmysły, a o to właśnie chodzi w dniu zakochanych.

Kolejnym doskonałym pomysłem będą kosmetyki. Naszym zdaniem świetnie się sprawdzi tusz do rzęs, pachnący balsam do ciała lub olejek do włosów. Chodzi o sprawienie przyjemności. A jak wiadomo każda z nas lubi o siebie zadbać, upiększyć się i seksownie wyglądać.

Prezent na Walentynki na Niego

Myślę, że każda z nas ma problem, co podarować swojemu ukochanemu. Jaki prezent wywoła uśmiech i zadowolenie. Czy postawić na praktyczną wiertarkę czy na coś zupełnie innego. Naszym zdaniem trafionym wyborem będą perfumy. Męski, mocny zapach, który sama dobierzesz dla swojego mężczyzny. To świetny prezent, bo przecież każda z nas chce przytulić się do pachnącego, męskiego faceta.

Prezent na pobudzenie zmysłów

Ostatnią propozycją jest prezent dla niej, ale i dla niego. Seksowna, koronkowa bielizna zawsze się sprawdzi oraz ucieszy dwie strony. Naszym zdaniem nie ma lepszego dnia niż Walentynki na podarowanie takiego prezentu. A więc jeśli zastanawiasz się, co ucieszy Twoją partnerkę, to jednogłośnie odpowiadamy - bielizna.

Bielizna dla Niego

Naszym zdaniem praktycznym prezentem dla mężczyzny będzie bielizna. Jeśli chcesz podarować coś, co ucieszy zarówno Ciebie jak i obdarowanego, to niech to będą dobrej jakości bokserki. Uniwersalny prezent, który wywoła uśmiech na twarzy waszej dwójki.