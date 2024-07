Piaskowy blond to kolor, który złagodzi rysy twarzy. Koloryzacja piaskowym blondem najlepiej sprawdzi się w przypadku osób o porcelanowej cerze i niebieskich oczach. Właściwa pielęgnacja włosów po farbowaniu zapobiegnie matowieniu i blaknięciu koloru.

Reklama

Piaskowy blond dla osób o jasnych włosach i szatynów

Piaskowy blond to często wybierany i popularny odcień blondu. Jest zbliżony do naturalnych, chłodnych ocieni blondu. Znajduje się pomiędzy jasnym blondem – przypominającym platynę i ciemniejszym odcieniem w rodzaju średniego blondu. Piaskowy blond to dobry wybór dla tych osób, które nie przepadają za złotymi, słomkowymi odcieniami. Blond piaskowy łagodzi rysy twarzy. Koloryzacja wymaga odbarwienia włosów, dlatego ten kolor zalecany jest osobom, które naturalnie mają włosy jasne lub szatynom (kolor w trakcie farbowania powinien różnić się maksymalnie o dwa tony od obecnego na włosach koloru). Pasuje osobom o jasnej karnacji i porcelanowej cerze. Podkreśla łagodną oprawę i niebieski kolor oczu.

Jak uzyskać efekt piaskowego blondu?

Na intensywność koloryzacji wpływają czynniki takie jak faktura włosów, grubość czy stopień przesuszenia, dlatego przed rozpoczęciem farbowania włosów najlepiej zrobić test na pojedynczym paśmie. W ten sposób łatwiej określimy czas farbowania. Należy pamiętać, że cienkie włosy szybciej wchłaniają kolor – w takim przypadku należy krócej trzymać farbę na włosach. Włosy grube wymagają dłuższej aplikacji. Farbę na włosach należy trzymać od 30 do 45 minut, nie przekraczając jednak górnej granicy.

Aby uzyskać taki odcień na długich włosach najlepiej zdecydować się na pasemka, które mniej zniszczą włosy niż całkowita koloryzacja i będą miały bardziej naturalny wygląd. Farbę na pasemkach można nakładać od nasady włosów do połowy długości włosów lub do samych końcówek. Po nałożeniu pasemko należy owinąć folią aluminiową, aby farba lepiej wniknęła we włosy, nie zabarwiła innych włosów i zamiast pasemka nie powstała niekształtna plama.

Zobacz także

Na koloryzację całych włosów powinny decydować się osoby mające krótkie włosy. Należy pamiętać, aby przed nałożeniem farby dokładnie wyczesać włosy. Farbę nakładamy pędzelkiem od nasady, następnie nanosząc na całą długość. W przypadku całkowitej koloryzacji niczym nie owijamy włosów pokrytych farbą.

Pielęgnacja piaskowego blondu – maski i odzywki do włosów farbowanych

Z czasem piaskowy blond może blednąć. Kolor może matowieć i stawać się lekko wypłowiały. Aby zapobiec takim zmianom najlepiej po każdym myciu włosów stosować odżywki lub maski przeznaczone do farbowanych włosów blond. W ich składzie zwykle znajduje się rumianek, który nadaje włosom blasku i odżywia zmatowiały kolor.

Reklama

Chciałabyś, aby w Twojej szafie pojawił się modny płaszcz w kolorze piaskowym? Bez zastanowienia wejdź na tę stronę i wykorzystaj Guess kod rabatowy.