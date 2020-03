Champagne blonde to najgorętszy trend w koloryzacji włosów na wiosnę 2020!

W tym sezonie szampan przestaje kojarzyć nam się jedynie z hucznymi imprezami. Odcień musujących bąbelków to teraz najgorętszy trend w koloryzacji włosów. Ta luksusowa barwa na dobre kończy erę platynowych blondów w stylu „icy white” czy odcienia „bronde”, który plasował się pomiędzy ciemnym blondem a jasnym brązem.

Instagram

Charakterystyka szampańskiego blondu

Champagne blonde czyli szampański blond to lekko blady, złoty odcień. Jest niezwykle efektowny i sprawia wrażenie bardzo wytwornego. Zachowuje przy tym jednak bardzo naturalny charakter. Dzięki nowoczesnym technikom bez trudu może zdobyć go posiadaczka każdego koloru włosów. Jason Hogan, topowy kolorysta w salonie fryzjerskim Josh Wood w Londynie wyróżnia trzy typy tej arystokratycznie wyglądającej barwy.

Klasyczny szampański blond

Instagram

Tak jak wskazuje na to jego nazwa jest to najbardziej standardowy wariant szampańskiej kolorystyki. Cechuje go naturalny efekt i wyjątkowy blask. Najdokładniej oddaje złoty charakter tego trendu.

Szampański blond w stylu vintage

Instagram

Głębszy odcień szampana, który charakteryzuje się licznymi delikatnie karmelowymi refleksami. Takie połączenie kolorystyczne sprawia, że całość zyskuje wielowymiarowy charakter.

Szampański blond w stylu Rose

Pinterest

Zachwyci zwłaszcza fanki lekko różowych tonów. W tym wariancie klasyczny złoty odcień zyskuje bardziej bladoróżowy wyraz.

Gwiazdy w szampańskim blondzie

Szampańskie odcienie zdecydowanie pokochały również influencerki i celebrytki. Wśród nich są m.in Romee Strjid i Elsa Hosk.

East News

Rome Strijd zdecydowała się na szampański blond w styli vintage. Modelka pozostała wierna swojej naturalnej, jasnej barwie włosów, ale podrasowała ją delikatnymi refleksami.

East News

Koloryzacja Elsy Hosk zawsze jest bezbłędna. Aniołek Victoria's Secret preferuje klasyczny wariant szampańskiej barwy, który ociepla jej karnację.