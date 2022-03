Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie

Zaczesane do tyłu włosy mają teraz swoje pięć minut. Fryzura ma w sobie coś charyzmatycznego i męskiego. Na wybiegach pojawiła się w dwóch wersjach, z przedziałkiem i bez w stylu włoskiego mafioso. Styliści fryzur postawili na nią już podczas zeszłorocznych, jesiennych pokazów, ale w tym sezonie zdobyła jeszcze więcej zwolenników. Ponadto uwielbiają ją też it-girls, jak np. Leonnie Hanne, Bella Hadidi i Kim Kardashian . Ogromną zaletę włosów ułożonych w ten sposób jest też wygoda i łatwość wykonania. Wystarczy ci dosłownie kilka minut, by odtworzyć look rodem z wybiegu. Na gładko Do perfekcyjnego wygładzenia kosmyków przyda ci się pasta, pomada, lub żel do włosów oraz mocno utrwalający lakiery. Możesz wykonać stylizację w dwóch wariantach: sięgnąć po kosmetyki dające efekt mokrych włosów lub postawić na produkty o matowym wykończeniu. Pierwsza opcja jest teraz zdecydowanie bardziej na czasie. Najpierw wyprostuj włosy i zaczesz je do tyłu. Następnie w górną ich część wetrzyj pastę lub żel z pomocą gęstej szczoteczki do zębów. Na koniec obficie spryskaj włosy lakierem do włosów. Możesz też wygładzić z pomocą olejku pozostałą, rozpuszczoną część kosmyków dla bardziej mokrego efektu. Hannibal Laguna Acne Studios Shutterstock Z przedziałkiem W tej opcji włosy wymagają podobnego przygotowania, jak w poprzedniej w wersji z tym wyjątkiem, że po wyprostowaniu kluczowe jest zrobienie równego przedziałka po środku głowy. Przy tym looku nie musisz też nakładać tak dużej ilości pomady lub żelu, lepiej wygładź włosy olejkiem i spryskaj całość mocno utrwalającym lakierem do włosów. Gabriela Hearst Shutterstock Boss