Perfumy to sprawdzony pomysł na walentynkowy prezent! Nie wiesz, który zapach spodoba się twojej ukochanej? Podaruj jej jeden z kultowych flakoników - tych, które najchętniej wybierają... same kobiety! Listę najpopularniejszych w Polsce zapachów sprawdziliśmy na najbardziej opiniotwórczej stronie kosmetycznej, gdzie oceniają i recenzują same użytkowniczki: wizaż.pl. Które perfumy Polki pokochały najbardziej - i określiły Kosmetykami Wszech Czasów? Oto top 5 najpopularniejszych zapachów dla kobiet!

Myślisz, że do walentynek jeszcze dużo czasu? Zakup prezentów warto planować wcześniej - oszczędzisz sobie niepotrzebnych nerwów, czasu traconego w kolejkach i... pieniędzy! Zdziwiony? W sklepach internetowych kosmetyki potrafią kosztować nawet o połowę mniej niż w popularnej drogerii! Kupione odpowiednio wcześniej przyjdą jeszcze przed Świętem Zakochanych, a zamawiając przesyłkę do pracy z pewnością sprawisz ukochanej walentynkową niespodziankę!

Woda perfumowana Euphoria, Calvin Klein, 100 ml - cena 163,99 zł - www.e-zebra.pl

Euphoria od Calvina Kleina to prawdziwa ikona lśniąca ekscytującym blaskiem wśród najbardziej luksusowych perfum na świecie. Egzotyczny, kwiatowo-owocowy zapach jest niesamowicie tajemniczą i pociągającą kompozycją, która emanuje radością zachęcając do beztroskiej celebracji życia. Urokliwe zestawienia w postaci uwodzicielskiej aury kryją w sobie akordy seksownego granatu przełamane świeżością japońskiego jabłka oraz mieszanką zielonych liści. W sercu Euphorii rozbrzmiewa kwiat kwitnącego lotosu, w znakomitym towarzystwie uroczej orchidei. Błyskotliwe niuanse spotykają się na wspólnej płaszczyźnie z notatkami drzew, fiołkiem i ambrą, wzajemnie ze sobą współgrając w tej niezwykle zmysłowej i poruszającej wyobraźnię symfonii. Kup perfumy Euphoria w sklepie www.e-zebra.pl

Woda perfumowana Coco Mademoiselle, Chanel, 100 ml, cena: 609 zł - domodi.pl

Chanel Coco Mademoiselle doda zmysłowości i pewności siebie każdej kobiecie, która ulegnie czarowi tego zapachu. Słodki aromat róży i wanilii w połączeniu ze świeżymi nutami cytrusów, jaśminu i paczuli dostarczą zarówno Tobie, jak i Twojemu otoczeniu niepowtarzalnych doznań. Zmysłowość i pewność siebie to podstawowe esencje wyjątkowego zapachu Coco Mademoiselle. Zaś oryginalność i naturalność to gwarancja niecodziennych przeżyć również dla bardzo wymagających kobiet. Kup perfumy Coco Mademoiselle na domodi.pl

Woda perfumowana Lolita Lempicka, 100 ml, cena: 135,40 zł - www.e-glamour.pl

Lolita Lempicka EDP to pierwszy z zapachów Lolity Lempickiej - kobiecy, zmysłowy, kwiatowo-orientalny.Jasny i niepokojący. Wprowadza nas w zaczarowany świat fantazji, uwodzi aromatem i flakonem w kształcie jabłka - zakazanego owocu. Lolita Lempicka EDP oplata z lekkością bluszczu, kusi kontrastami anyżku, kwiatów i słodkich migdałów, by na koniec spowić ciepłem wanilii, słodyczą karmelu i elegancją wetiwerii z akordem niepokojącego piżma. Niebezpieczny, jak ogień pod lodem i... jak kobieta! Perfumy Lolita Lempicka w okazyjnej cenie kupisz na www.e-glamour.pl

Woda perfumowana Angel, Thierry Mugler, 50 ml - cena: 231,10 zł - www.e-glamour.pl

Zapach Angel od Thierry'ego Muglera jest unikatową i jedną z najbardziej zmysłowych kompozycji. Jego naturę odkrywają esencje miodu, czekolady i karmelu, które tworzą niesamowitą mieszankę w połączeniu z nutami wanilii, paczuli i drzewa sandałowego. Angel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, popularnych i sprzedających się zapachów na świecie. To idealne odzwierciedlenie kobiety, która jest boska jak anioł, namiętna, ciepła i bardzo kobieca. Zapach ten posiada prawdziwą klasę i idealnie nadaje się na romantyczne okazje! Wodę perfumowaną Angel kupisz na www.e-glamour.pl

Woda perfumowana DKNY Be Delicious, Donna Karan, 50 ml, cena promocyjna: 108,73 zł (przecena ze 163,10 zł) - www.perfumesco.pl

DKNY Be Delicious marki Donna Karan to aromat będący świętem dla zmysłów! Zamknięty w pięknej butelce o kształcie jabłka, rześki, inspirowany miastem, jest hołdem dla indywidualności. DKNY Be Delicious został wydany w 2004 roku; od tego czasu jest ulubionym zapach wielu kobiet - niezależnie od wieku! Perfumy DKNY Be Delicious w promocyjnej cenie kupisz na www.perfumesco.pl