Paznokcie na lato powinny być kolorowe, oryginalne i przyciągać uwagę innych. Manicure jest atrybutem każdej kobiety, dlatego powinien się wyróżniać i pasować do osobowości. Oczywiście, kobiety lubiące klasykę mogą swobodnie użyć bezbarwnych lakierów.

Jak pomalować paznokcie na lato?

Paznokcie na lato różnią się wzorami od paznokci na zimę. Kolory mogą być bardziej pastelowe, neonowe, kolorowe połączone z ciekawymi wzorami. Pamiętaj, by przed pomalowaniem paznokci spiłować je na wybrany kształt, wyrównać, pozbyć się skórek, a pierwszą warstwę pomalować odżywką.

Ombre

Doskonałym pomysłem na „letnie” paznokcie jest ombre. Wybieraj pastelowe, ciekawe kolory. Świetnym połączeniem będą dwa odcienie różu (jaśniejszy oraz ciemniejszy) i kolor biały. By je wykonać wystarczy, że z gąbki do naczyń wytniesz mały jej kwadracik, po czym namalujesz na niej trzy paseczki, zaczynając od koloru białego do najciemniejszego. Następnie na paznokieć nałóż pomalowaną gąbkę i wklep ją w płytkę paznokcia. Odczekaj kilka minut, by pierwsza warstwa wyschła, po czym wykonaj czynność ponownie. To samo zrób z drugą ręką. Na koniec za pomocą zmywacza pozbądź się wszelkich niedociągnięć.

Syrenka

Latem coraz modniejsze stają się paznokcie brokatowe. Tego roku hitem jest tzw. syrenka, dzięki której, osiągniesz niesamowity, niepowtarzalny efekt. Efekt syrenki pasuje na przeróżne okazje, na co dzień, do pracy, na imprezę czy na romantyczną kolację we dwoje. Pyłek możesz położyć na wszystkie, bądź na pojedyncze paznokcie. Wystarczy, że na płytkę paznokcia nałożysz wybrany lakier, po czym w lekko wilgotny wetrzesz błyszczący pyłek. Efekt będzie niesamowity!

French manicure na odwrót

Kolejnym, oryginalnym pomysłem jest french na odwrót, czyli malowanie paska nie na górze płytki paznokcia, a na dole. Możesz swobodnie bawić się kolorami. Świetnie prezentuje się oliwkowy kolor płytki paznokcia z żółtym paseczkiem na dole. Baw się przeróżnymi barwami.

Geometryczne figury

Coraz częściej na paznokciach można zaobserwować geometryczne wzory. Trójkąty na środku paznokcia, poziome czy pionowe linie będą modne również latem. Do tego typu manicure warto dobierać intensywne kolory, np. czerwone lub granatowe.

Kropeczki

Następnym oryginalnym pomysłem są białe kropeczki na paznokciach. Wystarczy, że płytkę paznokcia pomalujesz czerwonym, fioletowym, zielonym, żółtym czy niebieskim lakierem, a potem za pomocą cienkiego pędzelka namalujesz drobne, białe kropeczki. Całość możesz utwardzić lakierem bezbarwnym.

