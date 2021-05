Julia Wieniawa uchodzi za jedną z najbardziej stylowych polskich gwiazd, a jej looki - zarówno te codzienne, jak i z czerwonego dywanu - dla wielu są prawdziwą inspiracją. Aktorka nie boi się odważnych propozycji, nietypowych połączeń, czy miksowania styli, co udowodniła po raz kolejny. Julia Wieniawa pokazała się w letniej stylizacji w stylu dzieci kwiatów, która cała pochodzi z popularnego sklepu Stradivarius. Największą uwagę przykuwają jednak buty gwiazdy. Choć te klapki to prawdziwy hit na najbliższe miesiące, nie każdy potrafi docenić ich design. Dla wielu osób to jedne z najbrzydszych butów, tak, jak wszystkim dobrze już znane racice Agnieszki Woźniak-Starak. Odważnie? Stylowo? A może jesteście na nie?

Trendy wiosna-lato 2021: Kontrowersyjne buty Julii Wieniawy

Idealna stylizacja na wiosnę-lato 2021? W tym roku jednym z największych trendów na nadchodzące miesiące jest look rodem z lat 70., kiedy to królowały dzieci kwiaty. Jak się okazuje, styl hippie stał się również inspiracją dla Julii Wieniawy, która postanowiła odtworzyć go na własny sposób. Gwiazda, która słynie z prawdziwej smykałki do trendów postawiła na szydełkowy, krótki kolorowy top, długą szydełkową kamizelkę i szydełkowe, jasne szorty. Tak! Szydełkowe ubrania to kolejny hit, który jak najszybciej powinien zagościć w naszej szafie.

Jak się okazuje, tym razem Julia Wieniawa nie wybrała ubrań od znanych projektantów, a z popularnej sieciówki Stradivarius! Gwiazda postawiła również na połączenie najmodniejszych w tym sezonie kolorów - pomarańczy i bieli! Trudno jednak oderwać uwagę od dodatku, który w tej stylizacji zagrał pierwsze skrzypce - butów Julii Wieniawy.

Gwiazda postawiła na klapki typu japonki na wysokiej platformie. W tym roku moda ponownie zatoczyła koło, a projektanci wrócili do trendów z przełomu lat 90. i dwutysięcznych, w których nikt nie wiedział, co znaczy minimalizm. Choć klapki na masywnej podeszwie to największy hit na wiosnę-lato 2021, który lansowany był na wybiegach takich domów mody jak Kenzo, czy Ance Studios, ma on również przeciwników. Kontrowersyjne buty, przez niektórych porównywane są do butów ortopedycznych i wzbudzają tyle samo emocji, co doskonale znane "kopyta" i włochate śniegowce. Jednak od czego jest moda, jak nie od zabawy? Jeżeli lubisz odważne połączenia i nie boisz się eksperymentów, w twojej wiosenno-letniej garderobie nie może zabraknąć japonek w stylu Julii Wieniawy. Model, który wybrała gwiazda znajdziemy w Stradivariusie i to za jedyne 139 zł.

Jak oceniasz stylizację Julii Wieniawy? Ponadczasowy styl boho nigdy nie wychodzi z mody, a przez najbliższe wiosenno-letnie miesiące będą królować zwiewne sukienki, odważne wzory i szydełkowe ubrania, a także "dziwne" buty! Odważysz się je założyć? Look Julii Wieniawy to idealna propozycja zarówno na miejski spacer, jak i wakacyjny, luźny look.