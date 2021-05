Czerwone letnie sukienki to must have tego lata! Anna Lewandowska to żywy dowód na to, że ten intensywny kolor dodaje pewności siebie. Zobacz seksowne czerwone sukienki na lato z falbankami, z kwiatkami i te idealne na randkę.

Czerwone sukienki to jedna z najgorętszych propozycji tego lata. Jeśli lubisz ten intensywny kolor i nie boisz się wyróżniać się z tłumu, czerwona sukienka to pozycja obowiązkowa w twojej szafie. Miłośniczką tego koloru jest między innymi Anna Lewandowska, która uwielbia podkreślać swoją figurę i wyglądać bardzo kobieco. W jej szafie znaleźliśmy kilka letnich czerwonych sukienek, jednak te trzy które zobaczycie poniżej, najbardziej skradły nasze serca. Oto one!

Letnie czerwone sukienki w kwiaty

Anna Lewandowska uwielbia na co dzień chodzić w sportowych ubraniach, jednak równie dobrze czuje się w ultra kobiecych sukienkach. Poniższe zdjęcie to świetny przykład, który pokazuje że krwista czerwień w połączeniu z motywami kwiatowymi wygląda rewelacyjnie. Anna Lewandowska zdecydowała się na czerwoną sukienkę w piękne róże. Podobny model udało nam się znaleźć w sklepie online IVET.

Instagram Anna Lewandowska

Czerwone sukienki z falbankami - ten model zakryje brzuszek!

Czerwone sukienki z bufiastymi rękawami i falbanami lub drapowaniami w okolicach brzucha to świetna propozycja dla kobiet, które mają kompleksy dotyczące właśnie tej części ciała. Sprytny krój w połączeniu z intensywnym kolorem odwróci uwagę od mankamentów ciała, a jednocześnie sprawi, że nie znikniemy w tłumie. Taka sukienka to po prostu strzał w dziesiątkę! Co więcej, podobne modele na lato 2021 możecie kupić już od 59,99 zł!

Instagram Anna Lewandowska

Elegancka czerwona sukienka na randkę - najlepiej z odkrytymi plecami

Jakiś czas temu Anna Lewandowska skradła wszystkim serca, pozując w pięknej czerwonej sukience z seksownymi wycięciami w okolicach brzucha. Bardzo szybo okazało się, że odpowiedzialna za ten model jest polska marka Sugarfree, której Lewandowska była przez bardzo długi czas wierną fanką. Seksowne czerwone sukienki (najlepiej mini!) to świetna propozycja dla pewnych siebie kobiet, które chcą zaskoczyć swojego mężczyznę na przykład na randce czy romantycznym spacerze. Niestety model, który ma Ania Lewandowska, jest już niedostępny (kosztował 149 zł). Na szczęście podobne sukienki w tym stylu możecie upolować np. w sklepie Ivette Fashion.

Instagram Anna Lewandowska

Na którą z tych trzech czerwonych sukienek się zdecydujecie? Patrząc na zdjęcia Anny Lewandowskiej, mamy wrażenie że nie poprzestaniecie na jednej!

Czerwone sukienki są totalnie hot w tym sezonie. Spójrzcie m.in. na propozycję od marki NAOKO. Ta sukienka jest totalnie w stylu Anny Lewandowskiej.