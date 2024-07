1 z 12

Patryk Pniewski w roli modela! Brzmi zachęcająco. Mamy dla Was zdjęcia z sesji zdjęciowej Patryka dla marki Denley.pl. Jak w niej wypadł? Według nas zdjęcia są świetne, a aktor bardzo dobrze odnalazł się w nowej roli. Patryk ma przecież swój styl, ale jak mówi, właśnie taki jak na sesji bardzo mu pasuje. W galerii zobaczycie różne stylizacje, a my chcemy Was zapytać, w którym wydaniu Patryk Pniewski podoba Wam się najbardziej? Sportowym, romantycznym czy eleganckim?

A jak w tych rzeczach czuł się sam Patryk?

To są fajne rzeczy, które dobrze leżą, są dobrej jakości, a nie takie, co się popsują po jednym praniu. Trochę się stresuję, bo gorzej mi idzie przed aparatem niż przed kamerą – śmieje się Patryk Pniewski.

