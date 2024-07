Paris Hilton i jej modowe wpadki

1 z 15

Paris Hilton w piątek odwiedza Polskę. Gwiazda jest gościem specjalnym pierwszego dnia trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Mody oraz drugiej edycji Fashion Week Poland. Wszyscy zastanawiają się czym nas zadziwi?

Paris Hilton to królowa celebrytek. Jest piękna, bogata, kapryśna. Lubi się bawić, kocha sławę. Stać ją na najlepsze stroje i najdroższych stylistów. Ale nawet przy takich możliwościach zdarzają się jej modowe wpadki. Budzi to w nas podejrzenie, że część z nich to nie jest kwestia przypadku. Po prostu Paris za wszelką cenę nie chce abyśmy o niej zapomnieli…

Zobaczcie tylko niewielką część z bogatej listy jej stylizacyjnych katastrof. Myślicie, że w Łodzi znów nas czymś zadziwi?