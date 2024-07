O takim brzuszku jak Sylwii marzą tysiące fanek. A ona świetnie wie jak sprawić, by były zadowolone. Sylwia Wiesenberg jest autorką programu treningowego Tonique. Prowadzi zajęcia w klubie Complete Body and Spa na Manhattanie w Nowym Jorku.

Back To Business: This morning sweaty and powerful Tonique mixed with speed 8 miles, each step was fast and powerful! I am feeling so great, so dirty and smelly but it is the feeling I look forward each and everyday! Happy Saturday and don't skip the special feeling of sweat! #weekendworkout #Tonique #weekend #saturday #saturdayworkout #speedrun #run #runner #runnersworld #wakeupworld #sweaty #sweatissexy #normakamali #active #fitness #beactive #ruszajsie #ruch #biegaczka #biegaj #stronisbeautiful #beauty #legs #glow #noexcuses #nevergiveup #nyc #toned #feelingsogood #abs

A photo posted by Sylwia Wiesenberg (@sylwia_wiesenberg) on Sep 12, 2015 at 7:52am PDT