Monika Olejnik

Monika Olejnik znów zaskakuje stylizacją i... jej ceną! Dziennikarka została przyłapana w centrum Warszawy w stroju, który zasługuje na uwagę. Gwiazda miała na sobie szary, klasyczny płaszcz, granatową bluzkę, czarną spódnicę, utrzymaną w modnym bieliźnianym trendzie oraz sznur pereł na szyi. A do tego, futrzane chodaki marki Gucci, które są ulubionymi butami Moniki Olejnik w tym sezonie. Jednak to nie buty zainteresowały nas najbardziej, lecz... rajstopy!

Cieliste rajstopy z sentencją: "Live your dream, follow your passion", to model marki Woldorf. Kosztują niemało... Ile dokładnie? Odpowiedź na następnej stronie!

