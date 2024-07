Kożuch naturalny oraz jego ekologiczny odpowiednik to wyjątkowo stylowe okrycie wierzchnie lub puszysty dodatek do różnego typu bluz, płaszczy a nawet swetrów. Nie tylko chroni przed zimnem, ale też stanowi bardzo elegancki element stylizacji.

Kożuchy występują w wielu wersjach. Mogą to być długie, szykowne płaszcze z masywnymi kołnierzami, krótkie kurteczki lub popularne ramoneski z futrzanymi dodatkami. Miłośnicy kożuchów mogą nosić je nawet latem lub wiosną.

Zimowe i jesienne modne stylizacje z kożuchem naturalnym lub ekologicznym

Stylizacje zimowe z kożuchem są ponadczasowe. Ciepłe okrycie wierzchnie z futrzanym dodatkiem doskonale komponuje się z długimi szalami i dużymi chustami. Obowiązkowa jest również czapka z dużym pomponem, nauszniki lub uszanka. Kożuchy o kroju wodospadu, tzw. waterfall (z niezapinanymi, swobodnie opadającymi połami) dobrze prezentują się z niedbale zarzuconym, delikatnym dzianinowym szalem.

Najmodniejsze kolory kożuchów naturalnych to ciepłe brązy, beże i czernie. Często wewnątrz mające podszewkę w postaci białego futra. Takie zestawienie kolorystyczne doskonale wygląda z jasnoniebieskimi rurkami i muklukami (śniegowcami o szerokiej cholewce i nosku).

Kożuch może być długi lub w formie krótkiej kurteczki do połowy bioder. W tym ostatnim wariancie świetnie prezentuje się z kozakami za kolano, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Kożuch o kroju płaszcza sięgającego do kostek, pięknie wygląda z wąskimi spodniami i botkami. Wtedy najlepiej zrezygnować z kozaków z szeroką cholewką. Kożuchy ekologiczne barwione są na wiele kolorów. Można kupić kożuszek zielony, niebieski, czerwony, a nawet w cętki czy łatki. Kolorowe futerka to idealne rozwiązanie dla osób lubiących wyróżniać się z tłumu. Odważne i nasycone barwy lub bogate wzory warto zestawiać ze stonowanymi dodatkami, np. czarnymi rękawiczkami lub szarą czapką i białym szalikiem.

Stylizacje z kożuchem na wiosnę i lato

Wiosna i lato to czas, kiedy noszenie kożucha też jest możliwe. Wtedy sprawdzają się zwłaszcza kożuchy ekologiczne: delikatny płaszczyk, kamizelka, bluza lub lekka kurtka. Dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych oraz fasonach. Fantastycznie prezentują się zarówno w stylizacjach sportowych, casualowych, jak i oficjalnych. Włochaty bezrękawnik z kapturem można założyć podczas chłodnej, letniej nocy, a płaszczyk z futrzanym kołnierzem - w czasie pierwszych wiosennych dni.

Kożuch to stylizacja nie tylko dla kobiet, doskonale prezentują się w nim również mężczyźni. Dobrze skrojona i dopasowana kurtka lub dłuższy płaszcz z futrzanym wykończeniem bardzo dobrze wygląda w zestawieniu z dżinsami i zawsze modnymi sztybletami (czyli krótkimi botkami przed kostkę z gumkami po bokach lub suwakiem na pięcie).