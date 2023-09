Joanna z "Rolnik szuka żony" zdradziła w najnowszym wywiadzie, dlaczego zrezygnowała z wymarzonej sukni ślubnej w stylu księżniczki. Okazuje się, że narzeczona Kamila miała ważny powód. Joanna przy okazji zdradziła też kulisy wesela. Już wybrała ślubną fryzurę i makijaż? Joanna z "Rolnik szuka żony" zdradza kulisy przygotowań do ślubu Joanna z "Rolnik szuka żony" w wywiadzie dla serwisu rozrywka.tvp.pl opowiedziała o swoim związku z Kamilem i przygotowaniach do ślubu, który odbędzie się już we wrześniu. Okazuje się, że narzeczona rolnika zdecydowała się zrezygnować z wymarzonej sukni ślubnej. Skąd taka decyzja? Joanna z "Rolnika" nie ukrywa, że marzyła o sukni w stylu księżniczki , ale po rozmowie z projektantem ostatecznie zdecydowała się na model w stylu boho: Co prawda zawsze marzyłam o takiej rozłożystej sukience w stylu księżniczki , ale projektant zwrócił mi uwagę, że to nie będzie pasowało do całej reszty. Nasze wesele zaplanowaliśmy w klimacie rustykalnym, takim typowo sielskim: zieleń, drzewa…, więc gdybym wyszła w tej sukience księżniczki, to tak trochę nie do końca by się zgrało ( śmiech ). Zobacz także: "Rolnik szuka żony 7": Magdalena pokazała zdjęcie dzieci. Marcel i Martyna rozczulają Okazuje się, że Joanna wybrała już fryzurę i stawia na naturalność i rozpuszczone włosy, a w przypadku makijażu całkowicie ufa swojej makijażystce. Jeżeli chodzi o makijaż, pole do popisu zostawiam makijażystce, ponieważ bardzo jej ufam, gdyż jest jednocześnie moją przyjaciółką. Wszystko w jej rękach. Co do fryzury raczej będę mieć rozpuszczone włosy. Nie chcę jakiegoś koka czy włosów spiętych w szczególny sposób, bo ja się po prostu nie czuję dobrze w takiej fryzurze. Zwykle lubię fale, może być też delikatny...