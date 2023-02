Odmieniona Karolina Szostak w czarnym garniturze. Wyeksponowała dekolt i nową fryzurę

Karolina Szostak należy do grona gwiazd, które zdecydowały się na ogromną zmianę swojego wyglądu. Gwiazda Polsatu kilka lat temu przeszła spektakularną metamorfozę i mocno schudła. Dziennikarka sportowa dzięki diecie i treningom zrzuciła ponad 30 kilogramów. Karolina Szostak zachwycała swoją figurą, którą podkreślała w seksownych i dopasowanych stylizacjach. A jak dziś prezentuje się gwiazda Polsatu? Tylko spójrzcie na jej ostatnie zdjęcia! Karolina Szostak wciąż zachwyca szczupłą figurą? Karolina Szostak mocno schudła dzięki kontrowersyjnej diecie, nazywanej postem dr Dąbrowskiej. Dziennikarka ograniczyła kalorie spożywając głównie warzywa i owoce. Metarmorfoza Karoliny Szostak rozpoczęła sie w 2014 roku, kiedy wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazda zrzuciła kilka kilogramów, a po programie zaczęła stosować dietę i po jakimś czasie pochwaliła się spektakularnymi efektami odchudzania. Karolina Szostak schudła ponad 30 kilogramów i żeby nie dopadł ją efekt jojo co rok stosowała post dr Dąbrowskiej. Wiadomo, że zawsze jak się dużo schudnie to gdzieś te kilogramy też wracają, bo to jest naturalne jak przechodzimy na inne żywienie, ale ja mam już tak zaprogramowane, że raz w roku robię post. Oczywiście, że robię go dla zdrowia, a jak mówi dr Dąbrowska ubytek wagi jest efektem ubocznym postu- Karolina Szostak mówiła nam w 2019 roku. Zobacz także: Lewandowski, Krychowiak i... Szostak na zgrupowaniu kadry. Gwiazda Polsatu przyciągnęła całą uwagę! Po ogromnej metamorfozie Karolina Szostak chętnie podkreślała świetną figurę w dopasowanych kreacjach i zachwycała swoim wyglądem. A jak gwiazda Polsatu prezentuje się kilka lat od radykalnej zmianie wizerunku? Okazuje się, że dziennikarka wciąż dba o swoją figurę, której może pozazdrościć jej wiele kobiet. Zobaczcie, jak...