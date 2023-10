Kamila z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcia z ostatniego wyjścia i tym razem zamiast kobiecej sukienki uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej postawiła na garnitur w pięknym błękitnym kolorze. Ta stylizacja zrobiła ogromne wrażenie na obserwatorkach Kamili, ale wszyscy patrzą na jej buty. Ten kolor to hit sezonu i prezentuje się naprawdę odważnie... Zobaczcie sami!

Kamila z "Rolnik szuka żony" zachwyca w niebieskim garniturze!

Kamila wzięła udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i otrzymała rekordową ilość listów. Ostatecznie jednak nie zdecydowała się na relację z żadnym z zaproszonych kandydatów, ale po zakończeniu programu pozostała aktywna w mediach społecznościowych i dziś cieszy się ogromną popularnością. Widzowie "Rolnik szuka żony" nie tylko interesują się pracą Kamili, ale też czekają na jej kolejne stylizacje, które zawsze wzbudzają ogromne poruszenie. Nie da się ukryć, że Kamila z "Rolnika" ma świetne wyczucie stylu i właśnie po raz kolejny to udowodniła, publikując zestaw z błękitnym garniturem w roli głównej. Uwagę przyciągają też różowe szpilki w mocnym kolorze, to one dodają stylizacji pazura!

Dzisiejsza elegancka wersja????☺️ - napisała Kamila na Instagramie.

Internautki natychmiast pospieszyły z komplementami i trzeba przyznać, że tylu miłych słów pod zdjęciami uczestniczki "Rolnik szuka żony" już dawno nie było.

Piękna stylizacja. I ten kolor butów ???? Pięknie wyglądasz Kamilko klasa sama w sobie Piękny garniturek❤️ Olśniewająco jak zawsze ????

Instagram / kamila.bos

Warto zauważyć, że Kamila dość szybko wróciła do dawnej fryzury po metamorfozie z grzywką w roli głównej, która wywoływała tyle kontrowersji. Jak Wam się podoba stylizacja Kamili z "Rolnika"?

