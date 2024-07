Bluza zapewnia ciepło, wygodę i styl. Ekologiczna bluza to świetny prezent dla chłopaka dbającego o środowisko. Pikowane bluzy to dobry pomysł na podarunek dla mężczyzny lubiącego ciepło i elegancję. Popularne są też bluzy z dużymi numerami, które przypominają koszulki sportowe.

Reklama

Bluza jest wygodna i swobodna. Jeśli na co dzień chłopak nie ma okazji aby ją nosić, latem na pewno mu się przyda. Bluza to też ważny element miejskiego stylu, który może być elegancki. Modna bluza to świetny pomysł na prezent dla chłopaka, męża, syna lub ojca.

Moda na sportowca dla aktywnych

Zobacz także

Dużą popularność zyskują bluzy z motywem dużych numerów, które można spotkać na koszulkach zawodników sportowych. Proste w kształcie numery przypominają ubrania zawodników z futbolu amerykańskiego lub piłki nożnej. Bluzy w stylu sportowym mają subtelne cyfry, które czasem wkomponują się w inny wzór, a niekiedy są podane w najprostszej formie. To świetny prezent dla mężczyzny, który uprawia sport.

Pikowane bluzy dla osób lubiących ciepło

Pikowanie (z fr. piqué – ukłucie) polega na zszyciu dwóch lub więcej tkanin, między którymi wkłada się wełnę lub inny wypełniacz. Jest to sposób na ocieplenie bluzy lub kurtki, umożliwiający równomierne rozłożenie materiału. Dzięki temu warstwy się nie przesuwają podczas chodzenia. Jest to praktyczny sposób, aby stworzyć ciepłe i stylowe ubranie. Bluzy pikowane świetnie nadają się na sezon przejściowy pomiędzy jesienią a zimą lub wiosną a latem. Ubranie świetnie komponuje się z mokasynami i eleganckimi butami. Jest to dobry prezent dla chłopaków lubiących ciepło i styl.

Ekologiczne bluzy męskie dla miłośników natury

Bluzy ekologiczne stają się coraz bardziej popularnym elementem ubioru. Powstają nowe firmy, które dbają o wysoką jakość swoich produktów tworzonych w zgodzie z naturą. Każdy element produkcji, łącznie z wyborem materiałów, farb do nadruków czy opakowań jest tworzony z poszanowaniem środowiska. Większość bluz tego typu jest robiona z bawełny organicznej (tzn. bez sztucznych nawozów i pestycydów). Często te produkty przypominają o ekologii swoim wyglądem. Na polskich produkcjach można znaleźć podobiznę bielika, zimorodka, wydrę czy dzięcioła. Każda sprzedana bluza to 5 zł przekazanych na Ogólnopolskie Towarzystwu Ochrony Ptaków! Ekologiczna bluza to świetny prezent dla miłośników natury.