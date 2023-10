Wybór odpowiedniego prezentu nigdy nie jest łatwy. Idealnie by było, gdyby udało się nim zaskoczyć obdarowanego lub wręcz wyprzedzić jego pragnienia. Na szczęście nie wręczamy podarunków obcym ludziom, tylko bliskim, których już trochę znamy. Oto garść propozycji, które z pewnością przypadną do gustu twojemu mężczyźnie.

Reklama

Scyzoryk szwajcarski

Adobe Stock

To absolutnie męski gadżet. I wcale nie taki banalny, jak mogłoby się wydawać. Szwajcarskie scyzoryki są nie tylko doskonałej jakości, ale też występują w tak wielu wersjach, że bez trudu dopasujemy prezent do zainteresowań mężczyzny. Jeśli jest żeglarzem, niech dostanie wersję żeglarską, jeśli łowi ryby, warto mu dać scyzoryk stworzony dla wędkarzy, a jeśli bywa w sytuacjach nieprzewidywalnych, warto mu podarować scyzoryk mający kilkadziesiąt różnych funkcji.

Powerbank

Adobe Stock

Świetna rzecz dla piechurów, podróżników i dla tych, którzy nie lubią długo siedzieć w jednym miejscu, szczególnie czekając, aż naładuje im się telefon. Powerbank o dużej mocy da mężczyźnie nie tylko godziny, ale nawet kilka dni wolności, bez konieczności szukania gniazdka, do którego można podłączyć sprzęt. Między nami kobietami mówiąc, dzięki takiemu prezentowi nasz mężczyzna będzie stale w kontakcie, bo telefon już mu się nie rozładuje.

Smartwatch

Mężczyźni lubią zegarki. Lubią też wielofunkcyjne gadżety. Dlatego dobry smartwatch będzie dla nich prezentem idealnym.

Huawei Watch 3, od kilku miesięcy dostępny na pasku skórzanym lub polimerowym, teraz można kupić też w wersji Elite, na eleganckiej bransolecie. Idealnie dopasuje się więc nawet do oficjalnych męskich stylizacji. Tarcza smartwatcha jest pokryta wysokiej jakości szkłem i ma zakrzywione krawędzie, a dzięki nanopowłoce jest odporna na zarysowania i ślady odcisków palców. Obrotowa koronka wyglądem nawiązuje do klasycznych zegarków, natomiast tu umożliwia wygodne i precyzyjne powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz sterowanie opcjami menu.

Zobacz także

Mat. prasowe

Smartwatche serii Huawei Watch 3 mają duży wybór preinstalowanych tarcz – od klasycznych po nowoczesne, można więc dopasować wygląd zegarka do własnych preferencji i do okoliczności. Z łatwością uda się też stworzyć własne tarcze. Menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy, dzięki czemu odczytywanie informacji jest bardzo wygodne. A jeśli o wygodzie mowa, to każdy mężczyzna doceni praktyczność nowego smartwatcha Huawei.

Dzięki usłudze eSIM, urządzenie korzysta z tego samego numeru, co telefon. Dlatego nie musimy wyjmować smartfona, żeby zadzwonić lub odebrać połączenie, w razie konieczności Watch 3 w trybie SOS połączy się też z lokalnymi służbami ratunkowymi. Smartwatch wyposażony jest też w funkcje umożliwiające śledzenie informacji o taksówkach czy status lotu podczas podróży.

Spód koperty Watch 3 wykonany jest z przyjaznego dla skóry, ceramicznego materiału - jego powierzchnia jest gładka i przyjazna w dotyku, ale też pomaga w stałym i dokładnym monitorowaniu funkcji ciała.

Huawei Watch 3 wyposażony jest w precyzyjny czujnik, który wykrywa temperaturę skóry na nadgarstku. Urządzenie obsługuje ulepszoną technologię TruSeen™ 4.5 z całodobowym monitorowaniem pulsu oraz natlenienia krwi SpO2, a także mierzy poziomu stresu i jakości snu.

Aktywny mężczyzna doceni to, że Huawei Watch 3 obsługuje aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenie rejestruje kluczowe dane, takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji.

Watch 3 ma doskonałą baterię. Działa nawet do 2 tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra, a w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM), pełne naładowanie wystarcza na trzy dni pracy. Po zaledwie 10 minutach bezprzewodowego ładowania, bateria napełnia się w 20% i urządzenie może pracować przez kolejnych kilka godzin.

Rekomendowana cena detaliczna Huawei Watch 3 Elite, to 1999 zł. Dostępny jest w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom, a także w T-Mobile.

Zestaw szklanek do whisky

Adobe Stock

Wszystko to, co kojarzy się z alkoholem może wzbudzać kontrowersje. Szczególnie musimy z tym uważać, gdy chcemy obdarować kogoś, kogo mało znamy albo z kim w ostatnim czasie nie miałyśmy bliskiego kontaktu. Z drugiej strony jednak, szklanki do whisky mają swój niepowtarzalny urok. Trzeba przyznać, że projektanci prześcigają się, żeby zaskoczyć nas piękną formą. Nowoczesne bądź klasyczne, z pewnością są bardzo męskie i będą piękną ozdobą każdego barku czy kredensu.

Ekologiczne kosmetyki

Adobe Stock

Do pewnego wieku mężczyźni niespecjalnie interesują się kosmetykami, a później okazują się w tej materii bardzo zachowawczy. Jak już raz wybrali krem po goleniu, który im pasuje, to nie widzą powodu, żeby go zmieniać. Takie zachowanie jest niezwykle praktyczne, gdyż oszczędza czas i pozwala skupić się na innych rzeczach. Ale świat idzie do przodu i stworzono już wiele świetnych, ekologicznych kosmetyków, również dla męskiej skóry. Niewielu panów bez inspiracji sobie je kupi, ale obdarowani spróbują nowości. Jest szansa, że zestaw ekologicznych kosmetyków przypadnie im do gustu i zmienią swoje przyzwyczajenia z korzyścią dla zdrowia, urody i dla planety.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei