Farba do włosów blorange to połączenie blondu, pomarańczu i pastelowego różu. Koloryzację najlepiej wykonać w profesjonalnym salonie fryzjerskim. Najładniejszy efekt uzyskuje się na rozjaśnianych włosach, np. na platynowym blondzie. Pomarańczowo-różowe refleksy można też uzyskać za pomocą płukanek, kredy lub lakierów koloryzujących.

Modę na pomarańczowe włosy zapoczątkowała brytyjska modelka Georgia May Jagger. Celebrytka umieściła na jednym z portali społecznościowych zdjęcia swojej fryzury w kolorze blorange, który w szybkim tempie przypadł do gustu internautkom.

Włosy w kolorze blorange – jak zrobić?

Przed nałożeniem pomarańczowo-różowego koloru farby trzeba rozjaśnić włosy. Najładniejszy efekt uzyskuje się bowiem na jasnych kosmykach, np. platynowym blondzie. Odcień można zmienić za pomocą specjalnych rozjaśniaczy do włosów. Produkt dostępny jest w salonach fryzjerskich, w drogeriach lub Internecie. Rozjaśniacze pozwalają na zmianę odcienia włosów nawet o 8 tonów.

Koloryzacja włosów bez farby – kredy i kolorowe lakiery

Modny kolor fryzury można uzyskać bez konieczności używania specjalnych farb fryzjerskich. Do koloryzacji włosów używa się specjalnej kredy lub kolorowego lakieru. Efekt utrzymuje się zazwyczaj do pierwszego mycia, dlatego jest to pomysł na szybką zmianę fryzury, np. na imprezę. Kreda do włosów w odcieniu pomarańczy i różu będzie najlepiej wyglądać na jasnych tonacjach blondu. Specjalną gąbkę z kredą dociska się do włosów i przeciąga nią po całej długości pasma (tak samo jak prostownicą).

Delikatne płukanki do włosów

Odcień blorange można też uzyskać za pomocą specjalnej koloryzującej płukanki do włosów. Kosmetyk oprócz tego, że zmienia kolor, to nadaje kosmykom blask, wygładza i ułatwia ich rozczesywanie. Płukanki nie są trwałą koloryzacją. Efekt znika po kilku myciach.

Modny kolor włosów blorange – komu pasuje?

Odcień pomarańczy z delikatnymi różowymi refleksami z pewnością pasuje wszystkim blondynkom, które dobrze czują się w ciepłych kolorach. Blorange ładnie podkreśla naturalnie jasny odcień skóry. Kolor jest odważny i rzucający się w oczy, dlatego panie, które nie lubią się wyróżniać będą się w nim źle czuły. Pomarańczowo-różowe włosy to dobry pomysł na wiosnę i lato. Koloryzacja będzie doskonale współgrać z lekkimi, zwiewnymi ubraniami i kolorowymi dodatkami do stylizacji.