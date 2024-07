1 z 14

Zegar Vinyl Eaters/DA WANDA.PL, 104,55 zł

Kolejna część Gwiezdnych wojen - Przebudzenie mocy - pojawi się w polskich kinach 18 grudnia. Twój chłopak, mąż, brat lub syn jest fanem filmowej sagi George'a Lucasa? Pomyśl o mikołajkowym prezencie w stylu Star Wars! Przygotowaliśmy dla was zestawienie niecodziennych gadżetów inspirowanych Lordem Vaderem i innymi bohaterami filmu. W galerii znajdziesz nie tylko czapki i t-shirty, ale również spinki do mankietów, pendrive, a nawet wałek do ciasta, który pomoże zrobić star-warsowe ciasteczka!

Z takim prezentem moc zawsze z nim będzie:)

