Męska odzież i ubrania w stylu męskim pozwalają kobietom czuć się swobodnie, a przy tym wyglądać seksownie. Coraz częściej w damskiej garderobie pojawiają się męskie stroje: spodnie typu boyfriend, długa i luźna koszula, a także garnitury. Kobiety, chętnie sięgają także po typowo męskie dodatki i akcesoria, m.in.: paski, mokasyny, krawaty lub muszki oraz z czapki z daszkiem.

Męski styl w damskim wydaniu został rozpropagowany przez XIX-wieczne emancypantki (kobiety walczące o równouprawnienie kobiet). Wśród kobiet, które chętnie zakładały ubrania przeznaczone dla mężczyzn można wymienić niemiecką aktorkę i piosenkarkę – Marlenę Dietrich oraz francuską poetkę, muzę Fryderyka Chopina – George Sand.

Spodnie typu boyfriend

Spodnie o fasonie boyfriend to luźne i szerokie jeansy, które sprawiają wrażenie za długich i za dużych. Najczęściej występują w formie klasycznej, ale dostępne są także modele poszarpane, z dziurami i z haftami. Niegdyś spodnie te kojarzyły się ze stylem chłopczycy, dziś noszą je także kobiety eleganckie. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie boyfriendów z butami na wysokim obcasie oraz dopasowaną górą, np. bluzką z dekoltem w serek.

Męska koszula

Po raz pierwszy męską koszulę do stylu kobiecego zaadaptowała Coco Chanel. Ten element garderoby mężczyzny stanowi bazę do stworzenia seksownej i zmysłowej stylizacji. Męska koszula połączona z ołówkową spódnicą lub spodniami o fasonie rurek i wysokimi szpilkami to strój idealny na romantyczną kolację we dwoje czy biznesowe spotkanie. Taka stylizacja sprawdzi się także do pracy w biurze.

Garnitury dla kobiet

Garnitury, chociaż kojarzą się głównie z męską garderobą, są dobrym zamiennikiem dla krępującej ruchy i niewygodnej sukienki. Marynarkę i spodnie najlepiej zestawić z butami na wysokim obcasie lub skórzanymi mokasynami. Do takiej stylizacji idealnie będzie pasować kopertówka.

Męskie dodatki w damskiej szafie

Kobiety, oprócz męskich ubrań, do swojego stylu zaadaptowały także dodatki: zegarki, paski oraz czapki z daszkiem. Elementem damskich stylizacji są również krawaty i muszki. Na rynku dostępne są one w różnych kolorach i wzorach. Najlepiej łączyć je z garniturem dla kobiet lub dopasowaną koszulą i obcisłymi spodniami.