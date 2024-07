Maść ichtiolowa to środek do stosowania na pryszcze oraz czyraki. Ma działanie antybakteryjne, ściągające i przeciwzapalne.

Maść ichtiolową można stosować na pryszcze i owrzodzenia. Pomaga w leczeniu ropnych stanów zapalnych skóry, a także stłuczeniach. Nie można jej stosować na otwarte rany.

Zastosowanie maści ichtiolowej na trądzik

Działanie maści ichtiolowej to efekt jej głównego składnika – ichtiolu. Zawiera on związki siarki i ma działanie antybakteryjne, ściągające oraz przeciwzapalne. Maść ichtiolowa to doskonały lek na trądzik. Jest to choroba skórna, objawiająca się m.in. pojawianiem się pryszczy, zatykaniem porów, a także zwiększonym wydzielaniem sebum (łoju skórnego). Po posmarowaniu wyprysku o charakterze trądzikowym maścią ichtiolową, ropa wypłynie z niego samoistnie. Preparat należy nałożyć na zmienioną chorobowo skórę na kilka godzin (a najlepiej na całą noc) i zakleić to miejsce plastrem. To istotne, ponieważ środek ma ciemnobrunatny kolor, który trudno sprać z ubrań bądź z pościeli.

Maść ichtiolowa na czyraki

Czyraki to choroba skóry, która jest wywołana infekcją bakteryjną, np. gronkowcem bądź paciorkowcem. Na skutek ich działania dochodzi do stanu zapalnego dookoła mieszków włosowych. Czyraki są bolesnymi zmianami skórnymi, które najczęściej pojawiają się na twarzy, klatce piersiowej, szyi oraz w miejscach intymnych. Wyglądają jak guzki. W ich wnętrzu znajduje się ropa bądź ropa połączona z krwią, które tworzą tzw. czop (narośl wypełnioną płynem surowiczym). Po 1-2 tygodniach z czopa wypływa ropa, a następnie rana po czyraku zabliźnia się. Po zauważeniu tej zmiany skórnej należy zwrócić szczególną uwagę na higienę osobistą. Ma to na celu uniknięcie przeniesienia bakterii wywołujących chorobę na pozostałe miejsca na skórze. Czyraków nie można samodzielnie nacinać ani wyciskać. Lekarze zalecają zwykle leczenie miejscowe, np. w formie kompresów z maścią ichtiolową. Preparat ma działanie ściągające i przeciwzapalne. Ułatwia też odciąganie ropy. Mechaniczne sposoby pozbycia się wypełnionego ropą guzka to drenaż ropnia bądź jego nacięcie wykonane przez chirurga, w sterylnych warunkach.

Jak stosować maść ichtiolową?

Maść ichtiolowa jest przeznaczona do stosowania zewnętrznego. Należy ją nanosić na zmienioną chorobową skórę 1-2 razy na dzień.