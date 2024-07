1 z 5

Marina poleciała do Paryża z drogim plecakiem Louis Vuitton! Nie jest tajemnicą, że wokalistka uwielbia drogie dodatki. Jej kolekcja luksusowych torebek jest ogromna i można by za to kupić niezły samochód. Tym razem Marina pokazała zdjęcie z Disneylandu z małym plecaczkiem Louis Vuitton. Artystka ma już jeden taki, ale w odcieniach brązu. Teraz postawiła na czarny z czerwonym logo marki. Jego cena oczywiście zwala z nóg.

Ten mały dodatek kosztuje ponad 7 tysięcy złotych! Warty swojej ceny?

