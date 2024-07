1 z 7

Torebki Mariny Łuczenko

Marina Łuczenko kocha markowe torebki! Ma już sporą kolekcję. W jej garderobie można znaleźć takie kultowe modele jak Birkin, Chanel czy też plecak Louis Vuitton. A to jeszcze nie wszystko! Widać, że Marina kocha modę, a modowe nowinki oraz ponadczasowe klasyki idealnie pasują do jej stylu. A ile to wszystko kosztuje? Majątek!

Sprawdź ceny ekskluzywnych torebek i plecaków Mariny Łuczenko! Ich łączna wartość to ponad 50 tysięcy złotych!

