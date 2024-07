Anna Lewandowska to bez wątpienia jedna z najbardziej stylowych gwiazd w show-biznesie. Trenerka uwielbia klasyczne stylizacje z lekkim twistem, jednak na wielkie wyjścia często decyduje się na najmodniejsze kreacje. Tym razem wróciła pamięcią do paryskiego Tygodnia Mody i pokazała swoją kosmiczną stylizację, której cena może zwalić z nóg. Spójrzcie tylko na te modne okulary.

Jakiś czas temu Anna Lewandowska zachwycała stylizacjami podczas paryskiego Tygodnia Mody, a teraz zdecydowała się wrócić pamięcią do jednej ze swoich ulubionych stylizacji. Trenerka wybrała wówczas komplet od marki Off-White, którego cena może zaskoczyć. Modny garnitur oraz okulary kosztowały około 10 tysięcy złotych.

Fani w komentarzach zwrócili jednak uwagę, że marynarka oraz spodnie Anny Lewandowskiej wyglądają na nieuprasowane.

- No fakt jakoś to wygląda szkoda że wygniecione . Nie wszystko co drogie jest praktyczne !!!

- Stylizacja jest super, ale nieuprasowana. To odejmuje jej uroku - pisali w komentarzach.