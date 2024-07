1 z 5

Margaret swoją karierę zaczynała w branży modowej - jako blogerka modowa. Potem rynek muzyczny wciągnął ją na dobre, ale jak widać zamiłowanie do mody wcale jej nie minęło... Margaret była w sobotę gościem w studiu "Dzień Dobry TVN". Fotografom udało się ją złapać, kiedy wychodziła z nagrania. Piosenkarka na ulicach Warszawy prezentowała się wspaniale. Założyła pastelową spódnicę w pionowe paski, do tego biały top (bardzo krótki!). Ale żeby nie było zbyt odważnie, Margaret dobrała do niego oryginalną białą kurtkę oraz stonowane sandałki w kolorze nude. Dodatkiem przełamującym proste połączenia kolorów były okulary w czerwonej oprawce.

Jak wam się podoba Margaret w takiej odsłonie? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i zagłosujcie w sondzie!

Zobacz też: Seksowna Margaret w nowym teledysku! Gwiazda podpisała zagraniczny kontrakt. Zrobi karierę na świecie?