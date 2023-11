Izabela Janachowska znów udowodniła, że jest kobietą wielu talentów. Chociaż zaskakuje nas na każdym kroku, teraz przeszła samą siebie. Ten filmik okazał się hitem!

Reklama

Izabela Janachowska przeszła samą siebie

Już niejednokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, że Izabela Janachowska to nie tylko bizneswoman, ślubna ekspertka, mama na pełen etat i oddana żona. Niejednokrotnie pokazała, że jest kobietą wielu talentów i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Obecnie najwięcej mówi się o jej kolejnych sukcesach zawodowych i nowych programach, w których pomaga parom młodym. Nic dziwnego, że dziś mało kto pamięta o tym, że swego czasu Iza spełniała się jako tancerka!

Izabela Janachowska EOS

Zobacz także: Izabela Janachowska o tym, jak narodziny synka zmieniły jej życie. Zwróciła uwagę na pewną rzecz

Ukochana Krzysztofa Jabłońskiego niegdyś reprezentowała najwyższą klasę „S” w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Poza tym, w latach 2009-2011 występowała w charakterze trenerki tańca w programie "Taniec z gwiazdami". Aktualnie Iza raczej sporadycznie chwali się swoimi umiejętnościami. Teraz zrobiła wyjątek i pokazała zdumiewające nagranie na Instagramie.

Izabela Janachowska zaprosiła do współpracy Rafała Maseraka, z którym postanowiła odtworzyć kultową scenę z filmu "Dirty Dancing", gdy Johnny w tańcu unosi Baby w górę. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że wyszło im to perfekcyjnie! Fani od razu ruszyli do komentowania, nie ukrywając, że filmik zrobił na nich ogromne wrażenie. Niektóre internautki przyznały nawet, że Izabela spełniła marzenie wielu kobiet.

Marzenie chyba każdej kobiety, aby tak zatańczyć

Cudownie Wam wyszło

Piękny film! Piękny filmik, prześlicznie Pani wygląda

Ale piękne to. A pani jak zawsze zjawiskowa

Pięknie

Reklama

A wy jak oceniacie taniec Izabeli Janachowskiej?