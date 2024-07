Margaret jest właśnie w Szwecji, gdzie podpisała międzynarodowy kontrakt ze światowym koncernem muzycznym Warner Music Group. Co jej to da? Jej singel "Cool Me Down" zostanie wydany na całym świecie! Aktualnie Margaret przebywa w Sztokholmie, gdzie bierze udział w sesjach zdjęciowych potrzebnych do promocji utworu na całym świecie. A tymczasem już niedługo pojawi się też oficjalny teledysk do piosenki "Cool Me Down"! Mamy pierwsze fragmenty z realizacji wideo.

Trzeba przyznać, że wygląda to światowo!

Tu jeszcze fragment, jak to wyglądało na planie teledysku:

Jej piosenka, która co prawda nie przeszła preselekcji do konkursu Eurowizji, teraz okaże się światowym hitem? Ma już ponad 12 mln wyświetleń na YouTubie. Wszyscy trzymamy za to kciuki!

Margaret jest gorąca w nowym teledysku?

Screeny z teledysku, ONS.pl

