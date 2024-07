W kolejnym programie z cyklu „Wielki test” organizowanym przez TVP1 pojawiła się bardzo elegancka Margaret. Wokalistka wybrała na tę okazję wyjątkową stylizację. Składał się na nią biały garnitur z seksownymi ażurowymi wstawkami i dodatkowo ozdobione małymi perłami zaprojektowany przez stylistę gwiazd Bartka Indyke i czarne sandały na wysokiej szpilce z czarnymi piórkami Alberty Ferretti. Margaret zrezygnowała za to z torebki oraz biżuterii. Naszym zdaniem piosenkarka wyglądała bardzo świeżo i oryginalnie. A wy, jak oceniacie jej stylizację? Hot or Not? ZAGŁOSUJCIE!

Margaret w Wielkim teście o żywności TVP

