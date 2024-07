Kto by pomyślał! Mama Margaret nosi jej ubrania! Choć na co dzień jest nauczycielką wychowania do życia w rodzinie, czasami lubi zaszaleć. Zwłaszcza, że styl jej słynnej córki jest ekstrawagancki, a czasami mocno kontrowersyjny. Jednak udaje im się dogadać w tej kwestii.

Margaret rozdaje ubrania

Margaret w rozmowie z "Party" przyznała, że od zawsze kochała modę. W swoim mieszkaniu ma już tyle ubrań, że czasami musi się ich pozbyć. Rozdaje je wówczas bliskim, oddaje także mamie. Okazuje się, że ona chętnie je nosi:

Dziś mam już wszystkiego tyle, że czasem nie mogę domknąć szafy. Wtedy organizuję babski wieczór i rozdzielam ciuchy. Moja mama za to sama bierze, co tylko jej się spodoba i kiedy jej się podoba. Musiałabyś ją poznać, aby przekonać się, jak bywa zwariowana. Ostatnio poszła ze mną na afterparty w koszulce z nadrukiem Myszki Miki. Czasy, kiedy zawstydzona siedziałam w ostatniej ławce na jej lekcjach, mamy już dawno za sobą - mówi nam

Dowód? Poniżej ;)

