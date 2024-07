Małgorzata Kożuchowska słynie z jednej z najpiękniejszych sylwetek w polskim show-biznesie! Aktorka ma aż 170 centymetrów wzrostu, niezwykle długie nogi i idealnie wąską talię. Z taką figurą aż trudno uwierzyć, że nie została modelką. Gwiazda postanowiła zawodowo pójść w stronę aktorstwa, jednak jej miłość do świata mody widoczna jest i tak na każdym kroku. Paparazzi przyłapali ją w niedzielę w modnej, ale i niezwykle odważnej stylizacji. Dlaczego odważnej? Spójrzcie tylko na zdjęcia poniżej!

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska ostro skrytykowana za zdjęcie z psami! Odpowiedziała

Odważna stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na odważne połączenie - czarny bezrękawnik w formie marynarki z paskiem zawiązanym wokół talii zestawiła z przezroczystą tiulową spódnicą w tym samym kolorze. Całość uzupełniła dodatkami w postaci - beżowej torebki oraz płaskich klapków.

Bardzo klasyczna stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej okazała się jednocześnie bardzo śmiałym rozwiązaniem. Zwłaszcza ze względu na mocno prześwitującą spódnicę wykonanej z czarnego tiulu w drobne groszki.

Klapki od Hermesa i torebka za 10 tys. zł!

W stylizacji Małgorzaty Kożuchowskiej warto również zwrócić uwagę na dodatki. Proste brązowe klapki na płaskiej podeszwie od Hermesa oraz jedną z najmodniejszych torebek tego sezonu - to projekt marki Gabriela Hearst. Model nazywa się "Demi Tote" i co ciekawe, jest również jednym z ulubionych modeli torebek Meghan Markle! Cena tego modelu jest mocno odjechana, co sam projekt. Jeśli torebka wpadła wam w oko, musicie się liczyć z wydatkiem ponad 10 tys. złotych!

Zobacz także

Klasyczne brązowe klapki od Hermesa to totalny klasyk, w którym Małgorzata Kożuchowska zakochana jest od lat!