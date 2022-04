Małgorzata Kożuchowska znów to zrobiła! Gwiazda znana m.in. w przeszłości z ról w serialach "M jak miłość" czy "Rodzinka.pl" pochwaliła się na Instagramie stylizacją, która skradła nasze serca. Kożuchowska postanowiła różową sukienkę midi zestawić z dłuższą czarną marynarką oraz czarnymi dodatkami: ultra modną w tym sezonie torebką od Zofii Chylak i ciężkimi botkami na platformie, które okazały się według wielu fanek aktorki... najmniej pasującym elementem stylizacji. Jak to możliwe? Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska w najmodniejszych butach na jesień z CCC. Wydała na nie mniej niż 200 złotych Modne botki na jesień 2020 w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej Najwięcej emocji w całej stylizacji wzbudziły buty Małgorzaty Kożuchowskiej . Dlaczego? Zdaniem obserwatorek aktorki, nie pasowały do całości i były zbyt masywne: Wszystko pięknie, tylko te buty 😳wiem... nie ogarniam mody.... Ale jakoś mnie one nie przekonują... Poza tym jak zawsze piękna Pani Małgosia 😍 też mam takie zdanie ... wszystko pięknie tylko te buty masakra 😖 Jak dla mnie są zbyt ciężkie do tak pięknej stylizacji - piszą fanki pod zdjęciem Kożuchowskiej. Naszym zdaniem, buty idealnie wpasowały się w klimat. Dodajmy, że masywne czarne botki na traktorowej podeszwie są największym hitem jesieni 2020. My osobiście uwielbiamy połączenia dziewczęcych sukienek midi w kwiaty z takimi modami i jej stylizacji dajemy zdecydowanie 10 punktów na 10 możliwych! Zobacz także: Modne płaszcze i botki na jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska postawiła na zestaw idealny! A wy jak oceniacie look Małgorzaty Kożuchowskiej? Wyświetl ten post na Instagramie. ...