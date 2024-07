Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej na premierze "Drugiej szansy" przyćmiła kreacje innych gwiazd. Aktorka, grająca główną rolę w najnowszej produkcji stacji TVN, wyglądała zjawiskowo!

Małgosia postawiał na projekt Lidii Kality. Asymetryczna, czarno-biała, połyskująca kreacja projektantki odsłoniła zgrabne nogi aktorki. Zaskakujący był również dekolt sukienki, który wyeksponował plecy gwiazdy. Małgorzata Kożuchowska wygląda niezwykle seksownie, a do tego z klasą! Kreację uzupełniła czarnymi szpilkami, makijażem smoky eyes oraz ekstrawagancką fryzurą. Look zdecydowanie do naśladowania! Ten wieczór bez wątpienia należał do niej! A my już jesteśmy ciekawi stylizacji Kożuchowskiej w serialu "Druga szansa"!

Zobacz też: Gwiazdy na premierze serialu "Druga szansa". Małgorzata Kożuchowska w szczytowej formie ZDJĘCIA.

Małgorzata Kożuchowska na premierze serialu "Druga szansa".

Aktorka miała sobie sukienkę projektu Lidii Kality.

Seksowna kreacja wyeksponowała piękne plecy gwiazdy.

Co za widok!

