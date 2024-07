1 z 15

Książek o modzie i stylu nie brakuje! My przeprowadziliśmy ostrą selekcję, by wybrać dla was te najbardziej interesujące. Przydadzą się zarówno początkującej, jak i zaawansowanej fashionistce, osobie, która chce poznać historię polskiej i światowej mody, a także… facetowi, który nie wie, jaki krawat dobrać do marynarki w kratkę. Książka to zawsze dobry prezent! A książka o modzie… po prostu nie ma konkurencji!

