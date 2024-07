Kremy przeciwzmarszczkowe należy zacząć stosować już od 25 roku życia. Wtedy proces odnowy skóry spowalnia i pojawiają się pierwsze zmarszczki. Preparaty, które je likwidują i zapobiegają powstawaniu kolejnych zawierają m.in. kolagen i witaminę E.

Efekty działania kremu przeciwzmarszczkowego widać po około 3 miesiącach. Tyle czasu potrzeba, by zaczęły działać substancje aktywne zawarte w kosmetyku, np. retinol i witamina C. Do pielęgnacji, oprócz kremu do twarzy, warto włączyć też krem pod oczy.

Pierwszy krem przeciwzmarszczkowy

Po pierwszy krem przeciwzmarszczkowy warto sięgnąć już po 20-25. roku życia (w zależności od kondycji skóry). Preparat zmniejszający i zapobiegający tworzeniu się zmarszczek jest potrzebny u osób, które skończyły 25 lat. Właśnie w tym czasie proces regeneracji skóry zaczyna spowalniać. Po 30. roku życia pojawiają się pierwsze zmarszczki. Najczęściej zauważane są w okolicach oczu, gdzie skóra jest najcieńsza.

Krem przeciwzmarszczkowy po 30. roku życia

Kobiety, które skończyły 30 lat mogą zacząć używać kremów przeciwzmarszczkowych 30+. W ich składzie powinny się znaleźć:

kolagen, którego ilość w ludzkiej skórze zmniejsza się wraz z wiekiem,

neuropeptydy,

antyoksydanty, spowalniające proces starzenia się skóry, czyli witamina C i E oraz koenzym Q10,

ekstrakt z czerwonego wina (resweratrol).

Krem przeciwzmarszczkowy po 40. – jaki kosmetyk wybrać?

Po ukończeniu 40. roku życia krem powinien spełniać kilka funkcji:

zmniejszać przebarwienia powstałe na skórze twarzy,

poprawiać owal twarzy,

uzupełniać poziom kolagenu oraz elastyny, by istniejące zmarszczki się nie pogłębiały,

chronić skórę przed promieniowaniem UV.

Preparaty przeciwzmarszczkowe do stosowania po 40. powinny zawierać witaminę C, a także retinol. Te składniki kosmetyków docierają do głębokich warstw skóry. Istotne są także witamina E i koenzym Q10. Krem na dzień może też mieć w składzie proteiny ryżu lub pszenicy. Napną one skórę, dzięki czemu będzie wyglądała na gładszą.

Najlepszy krem przeciwzmarszczkowy do cery dojrzałej

Krem przeciwzmarszczkowy po 50. roku życia powinien bardzo dokładnie nawilżać skórę. Dobrze, aby został wyprodukowany z użyciem naturalnych substancji nawilżających. Jedną z nich jest mocznik. To tzw. składnik NMF (Natural Moisturizing Factor - naturalny czynnik nawilżający). Zatrzymuje wodę w skórze, przyciąga jej cząsteczki i dodatkowo zmiękcza naskórek. Poprawia też wchłanianie innych składników odżywczych. Skwalen to substancja wzmacniająca barierę ochronną skóry. Przyspiesza gojenie się naskórka, a także zmniejsza działanie wolnych rodników. Dzięki temu skóra wolniej się starzeje. Skwalen jest składnikiem sebum, w którym znajduje się cholesterol. Wpływa on pozytywnie na natłuszczenie i nawilżenie skóry. Zwiększa też ilość wchłanianych składników odżywczych dostarczanych w kosmetykach. Kolejną substancją znajdującą się w większości kremów dla cery dojrzałej są ceramidy. Wypełniają one przestrzenie między komórkami i sprawiają, że woda nie odparowuje z naskórka. Kremy przeciwzmarszczkowe dla osób po 50. zawierają także witaminę A w postaci retinolu, który wygładza skórę. Koenzym Q10 regeneruje naskórek, zapobiega jego starzeniu się, a także spłyca zmarszczki. Dodatkowo zmniejsza przebarwienia i uelastycznia skórę. Równie dobrze nawilża kwas hialuronowy. Kolagen natomiast zatrzymuje wodę w naskórku, co poprawia jego nawilżenie.

Krem przeciwzmarszczkowy dla mężczyzn

Krem przeciwzmarszczkowy dla mężczyzn powinien wygładzać oraz ujędrniać skórę, wypełniając zmarszczki. Zapewni to preparat zawierający kwas hialuronowy lub kolagen. Jeśli krem będzie stosowany po goleniu, powinien być do tego przystosowany, aby nie podrażnić skóry.