Już tylko tydzień dzieli uczestników "TzG" od rozpoczęcia kolejnej edycji show. Oznacza to nic innego, jak coraz mniej czasu na przygotowanie, przez co atmosfera może zagęszczać się coraz bardziej. Czyżby Marcina i Dagmarę ominęły póki co wszelkie stresy? Te zdjęcia mówią same za siebie.

Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska przyłapani po treningu do "Tańca z gwiazdami"

Wieść o udziale Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami" wywołała sporo skrajnych emocji, jednak teraz fani już zaczynają jej kibicować i chętnie obserwują, jak radzi sobie na treningach. Ku uciesze odbiorców, ta ochoczo pokazuje kadry z sali tanecznej w sieci! Ostatnim nagraniem pokazała, jak naprawdę wyglądają jej treningi z Hakielem!

Chociaż początkowo plotkowano, że Marcin nie był zadowolony z doboru partnerki, dziś ta dwójka zdaje się świetnie dogadywać. Na zamieszczanych w sieci filmikach widać, że podczas prób nie brakuje między nimi drobnych żartów i wygłupów. Teraz natomiast paparazzi przyłapali Marcina Hakiela i Dagmarę Kaźmierską, jak opuszczali salę taneczną. W przeciwieństwie do poprzednich fotek, na tych na twarzach obojgu królują szerokie uśmiechy - widać, że temat rozmowy bardzo ich bawił!

Co ciekawe, Marcin postanowił być dżentelmenem i odwiózł partnerkę taneczną do jej lokum. Ta natomiast, wysiadając już z jego auta, miała nietęgą minę. Czyżby żal było jej rozstawać się na te kilkanaście godzin z tancerzem?

