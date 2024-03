Jakub i Ania dzięki show "Rolnik szuka żony" zakochali się w sobie i postanowili stworzyć wspólnie rodzinę. Już wiosną para powita na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Informacja o ciąży zaskoczyła fanów show. Chyba nikt nie spodziewał się, że takie wieści przyjdą tak szybko.

Jakub z "Rolnik szuka żony" wyjawił swoje plany

Jakubowi i Ani z programu "Rolnik szuka żony" nie pozostało już wiele czasu wyłącznie we dwoje. W najbliższym czasie czekają ich nieprzespane noce i sterta pieluch, ale to wszystko jak wiadomo, nie ma większego znaczenia, kiedy na świat przychodzi dziecko i staje się oczkiem w głowie rodziców. Fani z niecierpliwością oczekują radosnej nowiny, ale póki dziecko jest w brzuchu mamy, a zakochani mają czas wyłącznie dla siebie. Właśnie z tego czasu postanowił skorzystać Jakub. Na Instagramie pod wspólnym zdjęciem mężczyzna zdradził swoje plany wobec ukochanej.

Kuba zażartował, że dziś już piątek, a Ania pomimo to zabrała go do szklarni. Wyjawił także, jakie plany ma na jutrzejszy dzień. Okazuje się, że przyszły tata postanowił spędzić wraz ze swoją miłością romantyczny wieczór. Co za tym idzie? Mężczyzna zaplanował, że weźmie Anię na kolację i koncert.

Dziś piątek, a i tak zaciągnęła mnie do szklarni. Ale... jutro ja zabieram ją na kolację i koncert - napisał Kuba.

Jak myślicie, para zdąży się nacieszyć sobą, zanim na świat przyjdzie mały brzdąc?

