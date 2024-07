Na imprezie „Doskonałość Roku 2015" magazynu Twój Styl uwagę wszystkich zwracała świetna stylizacja Katarzyny Warnke. Nic dziwnego! Aktorka przypominała gwiazdy dawnego Hollywood! Przepis na modowy sukces był jednak zaskakująco prosty. Katarzyna Warnke zdecydował się na białą przezroczystą bluzkę, pod którą założyła czarny stanik i czarną spódnicę do ziemi projektu Łukasza Podwika. Do tego zestawu dodała jeszcze tylko czarną kopertówkę vintage i… szminkę w przepięknym odcieniu czerwieni. Jesteśmy pod wrażeniem! A Wy, jak oceniacie kreację Katarzyny Warnke? Hot or Not?!

Katarzyna Warnke na imprezie „Doskonałość Roku"

Transparentna bluzka... Hot or Not?!

Jak Wam się podoba jej kopertówka vintage?

Mocny akcent... czerwone usta. Wow:)