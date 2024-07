5 z 18

Edyta Olszówka na gali "Doskonałość Roku 2015" magazynu Twój Styl. Aktorka postawiła na kreację TOMAOTOMO by Tomasz Olejniczak. Jest to kombinezon z kryształków z kolekcji THE ONE. Projekt stworzony jest z nitki jedwabnej, na której znajdują się błyszczące perły oraz cekiny.