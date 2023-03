Justyna Steczkowska niczym księżniczka na koncercie z okazji 100 lat Disney'a. Obłędna kreacja!

Doda w rozmowie z mediami skomentowała zachowanie Justyny Steczkowskiej, z którą zaśpiewa swoją piosenkę podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022. Piosenkarka opowiedziała o próbie przed występem i zdradziła, co usłyszała od swojej koleżanki ze sceny muzycznej. Przy okazji Doda wbiła szpilę Edycie Górniak! Sprawdźcie, co powiedziała gwiazda. Polsat SuperHit Festiwal 2022: Doda szczerze o współpracy z Justyną Steczkowską Na ten występ czekają chyba wszyscy! Już w najbliższą sobotę (21 maja), podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal Doda zaśpiewa w duecie z Justyną Steczkowską. Chociaż gwiazdy przez wiele lat żyły w konflikcie, to w trakcie pandemii doszło do ich pojednania i dziś Justyna Steczkowska przygotowuje się do wspólnego występu z Dodą. Artystka zgodziła się wystąpić podczas koncertu z okazji 20-lecia pracy artystycznej Dody i zaśpiewa z nią "Znak pokoju". Teraz Doda w rozmowie z "Faktem" zdradziła, jak wyglądała ich próba przed koncertem. Gwiazda nie ukrywa, że jest pod wrażeniem zachowania Justyny Steczkowskiej. - Nie było trudno ją namówić do duetu. Byłam bardzo zaskoczona naszą próbą. Justyna przyszła bardzo przygotowana. Stworzyła drugi niezapomniany głos do piosenki "Znak pokoju". Zapytała mnie nawet, która wersja koncertowa jest mi najbliższa z moich wykonań. Powiedziała, że wtedy się nauczy tych oddechów moich, żebyśmy brzmiały synchronicznie. To jest wyższa szkoła profesjonalizmu. Miałam wow- Doda zdradziła dla "Faktu". Zobacz także: Polsat SuperHit Festiwal 2022: Viki Gabor w połyskliwym garniturze zachwyca na czerwonym dywanie Razem z Dodą na scenie w Sopocie wystąpi plejada gwiazd, ale wśród zaproszonych gości zabrakło Edyty Górniak. Dlaczego? Doda wbiła szpilę...