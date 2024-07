1 z 5

Justyna Steczkowska to jedna z nielicznych polskich gwiazd, która zawsze prezentuje się perfekcyjnie. Piosenkarka na Koncercie Muzyki Filmowej, który odbył się w Hali Torwar w Warszawie, zaprezentowała się w białym kombinezonie z odważną koronkową górą. Do stylizacji dobrała złote buty na platformie, a na ręce założyła złote bransolety i pierścionki, które uzupełniły całość. Zwieńczeniem okazał się makijaż mocno podkreślający tajemnicze oczy artystki oraz włosy delikatnie zaczesane do tyłu.

Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim szczupła sylwetka Justyny Steczkowskiej. Piosenkarka wyglądała oczywiście zachwycająco, ale czy tym razem nie wydaje się wam, że wyszczuplała jeszcze bardziej?

