Gwiazdy znalazły prosty i efektowny sposób na modny look. Wystarczy… szeroki pasek z wyraźną klamerką! Taki prosty zabieg niezawodnie podkreśla talię i nadaje stylizacji wyjątkowy charakter. Zresztą zobaczcie sami! Katarzyna Sokołowska i Agnieszka Dygant dodały szeroki pasek do swoich zestawów do Roberta Kupisza. Prowadząca „Top Model” wykorzystała ten dodatek także w innym looku. Tym razem podkreśliła nim talię w luźnej granatowej sukience wykończonej frędzlami również z kolekcji Roberta Kupisza. Z kolei Jennifer Lawrence dodała szeroki pasek do eleganckiego czarnego garnituru z szerokimi spodniami Stelli McCartney. Nas szczególnie zachwyciła stylizacja Alessandry Ambrosio w seksownym czarnym kombinezonie ze złotymi ozdobami. Modelka Victoria's Secret założyła do niego czarny szeroki pasek z transparentną klamerką. Wow! Podoba nam się ten prosty sposób by zmienić nie do poznania swoją stylizację. A wy co o tym myślicie ?! CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

