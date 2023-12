Największe gwiazdy Polsatu spotkały się na planie klipu do piosenki „Święta marzeń”, która w tym roku ma nową aranżację! Premiera utworu odbędzie się 6 grudnia, zaraz po Mikołajkowym Bloku Reklamowym. W teledysku pojawią się m.in. Paulina Sykut, Karolina Gilon, Ewa Wachowicz, Maciej Rock, Marcelina Zawadzka czy Katarzyna Zdanowicz. Największą uwagę skupiali jednak na sobie Elżbieta Romanowska oraz Maciej Dowbor. Szczególnie jedno ujęcie wywołało lawinę komentarzy!

W jednym z wywiadów Maciej Dowbor zapewniał, że nie ma żalu do Elżbiety Romanowskiej za to, że to ona zastąpiła jego mamę w roli prowadzącej "Nasz nowy dom". Zapewniał, że lubi ją prywatnie i ceni za zawodowe dokonania, jednocześnie przyznał, że sama sytuacja nie jest dla niego komfortowa.

Ja Elę bardzo lubię prywatnie i zawodowo. Mieliśmy okazję się spotkać właśnie w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Ela zna się dobrze również z moją żoną, z którą gra razem w teatrze. Trzymam kciuki za Elę, bo to jest bardzo ciekawa osobowość i taka naprawdę bogata osobowość. Natomiast no wiadomo, że ta sytuacja nie jest dla mnie najbardziej komfortowa, jaka mogłaby być. Każdy normalny człowiek taką sytuację na pewno by przeżywał - zwłaszcza po tylu latach, ale nie będę na pewno teraz źle życzył Elce, żeby program się nie udał, żeby Elka wypadła gorzej. No to jest bez sens

przekonywał jakiś czas temu Maciej