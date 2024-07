W ostatnich dniach Katarzyna Sokołowska i Agnieszka Dygant wystąpiły w spódnicach pochodzących z ostatniej kolekcji Roberta Kupisza zatytułowanej „Tango”. Spódnice te mają bardzo charakterystyczny krój, gdyż składają się z dziesiątków zachodzących na siebie łusek. Agnieszka Dygant na premierę filmu „Pitbull. Nowe porządki” wybrała model w czerni i zestawiła go z czarną koszulą, szerokim paskiem z klamerką (cały zestaw z kolekcji Roberta Kupisza) oraz złotymi metalicznymi sandałkami na szpilce. Uwagę zwracał też nowy, lekko rudawy kolor włosów aktorki. Z kolei Katarzyna Sokołowska uznała, że srebrna spódnica Roberta Kupisza będzie najlepszym wyborem na coroczny Charytatywny Bal Dziennikarzy. Prowadząca „Top Model” dodała do niej ten sam szeroki pas z klamrą i czarną bluzkę z przezroczystymi rękawami również z kolekcji Kupisza, haftowaną torebkę Dolce&Gabbana, sandały na szpilce Gianvito Rossi oraz biżuterię marki Apart.

Katarzyna Sokołowska z projektantem Robertem Kupiszem na Charytatywnym Balu Dziennikarzy.

Podobają Was się dodatki, które dobrała do swojej kreacji Katarzyna Sokołowska: torebkę Dolce & Gabbana i szpili Gianvito Rossi?

Agnieszka Dygant na premierze filmu „Pitbull".

Agnieszka wybrała czarny total look Roberta Kupisza:)

