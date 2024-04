Roksana Węgiel jest jedną z najmocniejszych uczestniczek 14. edycji "Tańca z Gwiazdami", której nazwisko pojawia się najczęściej, kiedy mowa jest o finałowej trójce. 19-letnia piosenkarka na parkiecie tanecznego show daje z siebie wszystko, a jej akrobacje z uznaniem podziwiają jurorzy programu. Wydawałoby się, że Roksana Węgiel ma same powody do radości, ale kiedy została przyłapana przez paparazzi w drodze na kolejny trening, to nie miała najlepszego humoru. Te zdjęcia mówią wszystko!

Smutna i zamyślona Roksana Węgiel w drodze na trening do "Tańca z Gwiazdami"

Roksana Węgiel ma przed sobą kolejny intensywny rok zarówno jeśli chodzi o jej karierę, jak i życie prywatne. Kolejne single, koncerty, udział w "Tańcu z Gwiazdami", nowe projekty, a co więcej już w czerwcu ma się odbyć ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, jak informują media. Trzeba przyznać, że to dość napięty grafik, jak na 19-latkę. Mimo to Roksana Węgiel nie zwalnia tempa, a ostatnio została przyłapana przez paparazzi w drodze na kolejny trening do "Tańca z Gwiazdami". Wielogodzinne próby zabierają mnóstwo czasu, a gwiazdy mają prawo czuć się zmęczone. W drodze na jeden z ostatnich treningów Roksana Węgiel wyglądała na dość smutną... Zobaczcie sami!

Jak wiadomo, Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaledwie dzień przed ostatnim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" byli na pogrzebie babci narzeczonego piosenkarki. Ta osobista tragedia z pewnością wpłynęła na nastrój pary, choć na parkiecie nie dali tego po sobie poznać.

Do tej pory Roksana Węgiel przyzwyczaiła wszystkich do promiennego uśmiechu na twarzy, a na codziennych zdjęciach gwiazdy widać, że ona także ma chwile, kiedy nie ma ochoty na uśmiech. Tak było tym razem! Roksana Węgiel wyglądała na wyraźnie zdenerwowaną i nieustannie trzymała w ręce telefon, na który cały czas zerkała przed wejściem na salę treningową.

Czyżby Roksana Węgiel miała jakiś powód do zmartwień? Tymczasem już w niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" dowiemy się, czy piosenkarka przejdzie do finału i będzie walczyła o Kryształową Kulę.